Фактчекинг: сколько на самом деле в Беларуси людей за чертой бедности

Еврорадио в Белстате, уровень малообеспеченности населения основан на данных выборочного (!) исследования. Поэтому нельзя говорить об абсолютных цифрах. Речь может идти только о частях и процентах. Иначе получаем ситуацию, когда большую часть 2017 года и первый квартал 2018 года уровень малообеспеченности населения оставался одинаковым — 5,9%. Как объяснилив Белстате, уровень малообеспеченности населения основан на данных выборочного (!) исследования. Поэтому нельзя говорить об абсолютных цифрах. Речь может идти только о частях и процентах. Иначе получаем ситуацию, когда большую часть 2017 года и первый квартал 2018 года уровень малообеспеченности населения оставался одинаковым — 5,9%.





При этом количество населения уменьшается, поэтому людей за чертой бедности становится как будто больше. Но это не так. По сравнению с первым кварталом 2017 года бедных даже стало меньше.







