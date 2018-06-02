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Фактчекинг: сколько на самом деле в Беларуси людей за чертой бедности
В СМИ появилась цифра о количестве людей в Беларуси, которые находятся за чертой бедности — 559 600 человек. Эта цифра основана на данных из Белстата об уровне малообеспеченности населения — 5,9% и численности населения в стране — 9 миллионов 484,3 тысячи человек. Исходя из этих данных журналисты и вычислили точное количество бедных людей. Однако оказалось, что эта цифра неверна.
Как объяснили
При этом количество населения уменьшается, поэтому людей за чертой бедности становится как будто больше. Но это не так. По сравнению с первым кварталом 2017 года бедных даже стало меньше.
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В СМИ появилась цифра о количестве людей в Беларуси, которые находятся за чертой бедности — 559 600 человек. Эта цифра основана на данных из Белстата об уровне...
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