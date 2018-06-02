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Беларусь входит в топ-30 стран с самыми низкими ценами на бензин

03.06.2018 20:18 — Разное | Партизан  
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Самый дешевый бензин – в Венесуэле: литр стоит 0,01 доллара США. Самый дорогой – в Исландии: 2,17 доллара за литр. Беларусь – среди стран, где литр бензина стоит дешевле доллара: примерно $0,68 за литр.

Согласно данным ресурса GlobalPetrolPrices.com, в среднем литр бензина в мире сегодня стоит 1,16 долларов. В разных странах цены на автомобильное топливо отличаются.


Страны с самой низкой стоимостью бензина.

Например, в странах с высоким уровнем дохода цены на бензин выше, в то время как в бедных странах, а также в странах-экспортерах нефти стоимость топлива ниже. Цена на бензин зависит от различного рода налогов, а также наличия/отсутствия в стране субсидий на автомобильное топливо.

В Беларуси, несмотря на критику, которая в последнее время звучит в адрес концерна «Белнефтехим», цены на автомобильное топливо – одни из самых низких в мире.


Страны с самой низкой стоимостью бензина.

В рейтинге, составленном уже упомянутым порталом GlobalPetrolPrices.com, Беларусь занимает 27-ю позицию. Автомобильное топливо у нас дешевле, чем в России, которая является одним из крупнейших экспортеров нефтепродуктов, Азербайджане и доброй сотне других стран.

 
 
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Самый дешевый бензин – в Венесуэле: литр стоит 0,01 доллара США. Самый дорогой – в Исландии: 2,17 доллара за литр. Беларусь – среди стран, где литр бензина стоит дешевле...
 
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