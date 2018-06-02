|
Литовские таможенники показали, как сигареты из Беларуси нелегально попадают в Евросоюз
Сотрудники Криминальной таможенной службы Литвы задержали на железнодорожной станции «Вильнюс» 600 ящиков контрабандных сигарет. Груз следовал из Беларуси и был задекларирован как доски.
При проверке выяснилось, что в древесностружечных плитах были вырезаны тайники, так называемые «гробы», в которых и были спрятаны сигареты.
Видео вскрытия «гробов», которое произошло еще 29 мая, таможенники обнародовали в пятницу на официальном сайте ведомства в «Фейсбуке».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Криминальной таможенной службы Литвы задержали на железнодорожной станции «Вильнюс» 600 ящиков контрабандных сигарет. Груз следовал из Беларуси и был...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)