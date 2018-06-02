Литовские таможенники показали, как сигареты из Беларуси нелегально попадают в Евросоюз

При проверке выяснилось, что в древесностружечных плитах были вырезаны тайники, так называемые «гробы», в которых и были спрятаны сигареты.





Видео вскрытия «гробов», которое произошло еще 29 мая, таможенники обнародовали в пятницу на официальном сайте ведомства в «Фейсбуке».