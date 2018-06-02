

Нванкво Кану

— сказала она.Мужчина прилетел из Лондона в Москву и из аэропорта Шереметьево вылетел в Калининград. В аэропорту Храброво он получил багаж, а в гостинице обнаружил пропажу денег.Следователи Западного линейного управления МВД РФ на транспорте возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).— добавила Волк.В свою очередь, в пресс-центре МВД РФ ТАСС подтвердили, что потерпевший — британский футболист нигерийского происхождения Нванкво Кану.