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Опять революция. БАТЭ расторг контракт с главным тренером

03.06.2018 20:01 — Разное | UDF  
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Фото: fcbate.by
Футбольный клуб БАТЭ объявил о расставании с главным тренером Олегом Дулубом.

— В связи с отрицательными результатами БАТЭ в последних матчах, а именно: поражением в финале Кубка Беларуси, потерей очков в играх с «Ислочью» и «Городеей», а также из-за обеспокоенности за состояние команды в преддверии еврокубков принято решение о расторжении контракта с главным тренером ФК БАТЭ Олегом Дулубом, — говорится в сообщении пресс-службы борисовского клуба.

Решение о новом главном тренере, а также о его помощниках будет сообщено позднее.

БАТЭ резво стартовал в нынешнем чемпионате страны, выдав серию из 8 побед кряду, в том числе над главным конкурентом — минским «Динамо». Однако затем последовали две осечки — ничья с «Ислочью» (1:1) и поражение от «Городеи» (1:2). Причем в обоих случаях борисовчане упускали лидерство по ходу матчей. Кроме того, во встрече с «Городеей» и в финале Кубка Беларуси против брестского «Динамо» БАТЭ пропускал в концовках поединков, хотя прежде финишные отрезки часто приносили борисовчанам успех.

Тем не менее БАТЭ по-прежнему лидирует в чемпионате страны, на 2 очка опережая минских динамовцев.

Впервые за время выступления БАТЭ в чемпионате Беларуси отставка главного тренера случилась по инициативе клуба, причем уже после трети сезона.

По следам расставания с клубом Олег Дулуб сказал следующее:

— С пониманием отнесся к решению клубного руководства по поводу прекращения дальнейшего сотрудничества. Желаю ФК БАТЭ удачи в чемпионате страны и еврокубках. Спасибо всем за совместную работу!

По информации Tribuna.com, вслед за главным тренером БАТЭ Олегом Дулубом из клуба ушел его ассистент Александр Грановский.

Украинский специалист Грановский был ассистентом Дулуба в «Черноморце». Некоторые СМИ сообщали, что белорус покинул одесский клуб из-за несогласия с увольнением помощника.

О тренере вратарей Василии Хомутовском, который также пришел в БАТЭ вместе с Дулубом, пока ничего не сообщается.

По сведениям Tribuna.com, еще два ассистента Дулуба — Дмитрий Молош и Алексей Бага — рассматриваются руководством клуба как кандидаты на пост главного тренера.

Олег Дулуб — первый тренер клуба, который не выиграл с БАТЭ ни одного титула. Правда, и отработал он с командой гораздо меньше всех — лишь третью часть сезона. За это время у него были два шанса завоевать титулы. Но оба раза непреодолимой преградой для Борисова становилось брестское «Динамо» — 10 марта в матче за Суперкубок Беларуси (1:2), 19 мая — в финальном поединке за Кубок Беларуси (2:3).

За 22 года, начиная с 1996-го, когда БАТЭ стал выступать в чемпионате Беларуси, до Олега Дулуба в команде были всего 4 главных тренера — Юрий Пунтус (1996−2004), Игорь Криушенко (2005−2007), Виктор Гончаренко (2007−2013) и Александр Ермакович (2013−2018).

 
 
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Футбольный клуб БАТЭ объявил о расставании с главным тренером Олегом Дулубом.
 
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