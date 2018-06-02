Опять революция. БАТЭ расторг контракт с главным тренером

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говорится в сообщенииборисовского клуба.Решение о новом главном тренере, а также о его помощниках будет сообщено позднее.БАТЭ резво стартовал в нынешнем чемпионате страны, выдав серию из 8 побед кряду, в том числе над главным конкурентом — минским «Динамо». Однако затем последовали две осечки — ничья с «Ислочью» (1:1) и поражение от «Городеи» (1:2). Причем в обоих случаях борисовчане упускали лидерство по ходу матчей. Кроме того, во встрече с «Городеей» и в финале Кубка Беларуси против брестского «Динамо» БАТЭ пропускал в концовках поединков, хотя прежде финишные отрезки часто приносили борисовчанам успех.Тем не менее БАТЭ по-прежнему лидирует в чемпионате страны, на 2 очка опережая минских динамовцев.Впервые за время выступления БАТЭ в чемпионате Беларуси отставка главного тренера случилась по инициативе клуба, причем уже после трети сезона.По следам расставания с клубомсказал следующее:По информации Tribuna.com, вслед за главным тренером БАТЭиз клуба ушел его ассистентУкраинский специалист Грановский был ассистентом Дулуба в «Черноморце». Некоторые СМИ сообщали, что белорус покинул одесский клуб из-за несогласия с увольнением помощника.О тренере вратарей, который также пришел в БАТЭ вместе с Дулубом, пока ничего не сообщается.По сведениям Tribuna.com, еще два ассистента Дулуба —— рассматриваются руководством клуба как кандидаты на пост главного тренера.Олег Дулуб — первый тренер клуба, который не выиграл с БАТЭ ни одного титула. Правда, и отработал он с командой гораздо меньше всех — лишь третью часть сезона. За это время у него были два шанса завоевать титулы. Но оба раза непреодолимой преградой для Борисова становилось брестское «Динамо» — 10 марта в матче за Суперкубок Беларуси (1:2), 19 мая — в финальном поединке за Кубок Беларуси (2:3).За 22 года, начиная с 1996-го, когда БАТЭ стал выступать в чемпионате Беларуси, до Олега Дулуба в команде были всего 4 главных тренера —(1996−2004),(2005−2007),(2007−2013) и(2013−2018).