Остаться в живых

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В противостоянии машин и животных иногда всё заканчивается просто смешной видеосъёмкой, но в последние дни мы всё чаще слышим о трагедиях, когда гибнут и люди, и звери. Есть ли способ сделать так, чтобы все остались в живых? Это выясняли наши корреспонденты.

Они проучились вместе с первого по десятый, но в этом году последний звонок для Артемия так и не прозвенел. Это его последние фотографии в социальных сетях (см. видео – прим. ред.).

За рулём любимого авто, на подиуме, – многократный чемпион страны, победитель крупнейших международных турниров не представлял своей жизни без картинга. В тот злополучный день юный гонщик как раз возвращался из Минска с очередной победой. Неожиданно на трассу выскочил лось.

Все закончилось трагично.

В салоне находились трое. За рулём – опытный водитель (многократный чемпион Беларуси по ралли, трековым гонкам и автокроссу) Юрий Семенчук. И он, и его юный коллега по раллийному экипажу Артемий Каменок от полученных травм скончались на месте. Ещё один пассажир выжил чудом.

Внезапно быстро и, конечно же, не преднамеренно – это, пожалуй, единственные правила, по которым животные оказываются на дороге. Это зов природы, естественная миграция.

Это совсем свежие следы лося. Проезжую часть дороги Минск-Мядель животное перешло максимум сутки назад, говорят специалисты. И это буквально в километре от деревни. Сегодня исключить полностью возможность встречи с диким животным, в стране, где 40% территории – лес, невозможно. В том числе и на дороге.

Высота почти 2,5 метра. Полностью оцинкованная сетка. Устанавливают её не бездумно. Предварительно – серьёзная работа. И только после устанавливают сетку. Один километр обходится бюджету в 16 тысяч долларов. Беларуси ограждено порядка 330 километров.

Николай Кречетников, главный конструктор управления дорожного проектирования предприятия «Белгипродор»: «Эффективность этих конструкций подтверждается европейским опытом, всё-таки мы исключаем беспорядочный выход диких животных на проезжую часть».

Это МКАД-2. Как и положено, приблизительно в четырёх метрах от неё оградительная сетка. Вот в этом месте она поворачивает под мост. Это и есть специальный переход для диких животных. Правда, существует мнение, что и он не всегда эффективен.

Это, на первый взгляд забавное, видео в Сети появилось недавно. На нём видно, как медведь бежит вдоль сетки со стороны дороги. За ограждение животное попасть смогло, но вот выбраться из дорожного капкана оказалось задачей не из простых.

Ещё один случай: Иван Давидович встретился на дороги с лосем. Ремонт машины обойдётся минимум в две тысячи рублей. Но он уверен, что после встречи на дороге с лосем отделался легко. Будь машина менее крепкой, сам мог оказаться на больничной койке.

Правда, ремонтировать «Фольксваген» придётся за свои деньги. Машина хоть и застрахована (стандартный пакет «Белгосстраха»), но случай специалисты признали не страховым.

В ДТП с дикими животными можно рассчитывать только на полное КАСКО. По «автогражданке» выплаты не предусмотрены. Ведь в ней речь идёт об ответственности владельцев машин за вред причинённый жизни, здоровью и имуществу третьих лиц. Проще: если бы кабан, лось или косуля были бы так же застрахованы, то выплаты бы полагались. Остаётся обращаться в суд. Это ещё один способ попробовать взыскать компенсацию расходов на ремонт машины.

Инспектор ДПС Виктор Исаев остановил автомобиль. О том, что в багажнике дикое животное, сообщили очевидцы.

Виктор Исаев, инспектор ДПС Смолевичского ГАИ: «Через оконные проёмы было видно, что в багажном отделении находится что-то похожее на полиэтиленовый пакет, в котором шевелится что-то. Мы увидели дикое животное (косулю), после чего сообщили в дежурную часть и дожидались опергруппу».

Следствие будет разбираться в случившемся. Если злой умысел будет доказан, водителю надо будет оплатить ущерб, нанесённый природе. В данном случае –это почти 10 тысяч рублей. Когда речь идёт о виде, включенном в Красную книгу, сумма увеличивается в три раза (до 30 тысяч). Могут и прав лишить на два года.

Уменьшаться количество ДТП с участием животных начало с 2012 года. Именно тогда в стране начали устанавливать вдоль дорог оградительные сетки. Но белее эффективны, считают эксперты, экодуки. Это специальные тоннели, которые проходят под дорогой. По ним животные могут перейти дорогу без вреда для себя и безопасно для человека. В Беларуси вскоре появятся два таких сооружения (после реконструкции магистрали М6 Минск-Ошмяны). Останется только научить зверей по ним ходить.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента