​Кипр неизвестный

Если вам надоели привычные туристические направления, никогда не поздно открыть что-то новое. Наш корреспондент Влада Карницкая решила посмотреть на Кипр с непривычной – северной – стороны.

Истинное украшение Средиземноморья. На один из пляжей этого острова, по легенде, вышла из морской пены Афродита. Сегодня Кипр не только место для жизни, но и для отдыха.

Наталья Абдулаева, специалист по связям SalamisBayContiHotel: «Есть своя кухня для любителей попробовать что-то новенькое. На Кипре очень спокойный ритм жизни, очень добродушные люди, очень много иностранцев».

Англичане, французы, поляки. А вот белорусских туристов здесь пока не очень много. Хотя посмотреть действительно есть что.

Античный город Саламис. Это излюбленное место туристов. За день в сезон его посещает около 2 тысяч человек. Оно и понятно, место притягивает своей атмосферой. Здесь будто время остановилось: римские бани, комнаты отдыха, амфитеатр. Чтобы обойти весь комплекс не хватит и пяти часов.

А вот долететь любой белорус до Кипра может всего за три с половиной часа. Есть прямой рейс из Минска в аэропорт Ларнаки (это южная часть острова) попасть на север можно трансфером.

Первое, на что обращаешь внимание – левостороннее дорожное движение – наследие Великобритании. Остров – её бывшая колония. Но эта страница истории не единственная оставила глубокий след на всей культуре и традициях острова.

Свою святыню четыре десятка лет греки увидеть не могли. Конфликт, который произошёл на Кипре в 1974 году разделил остров на Северный и Южный.

О тех событиях Сафет уже вспоминает редко. Сын вырос. А сама вот-вот станет прабабушкой. А теперь ещё можно и на родную землю съездить. Когда границу открыли – первым делом отправилась на могилу отца, которая осталась на юге Кипра.

Беспрепятственно пересекать границу между двумя частями острова (греческой и турецкой) можно с 2004 года. Где-то только пешком, где-то и на транспорте. Всего таких пунктов пять. Один из них в столице – Никосии. Все абсолютно безопасно, но не без ограничений.

Мы сейчас подходим к границе Южного и северного Кипра. Видеосъёмка здесь запрещена. Проходят эту границу пешком и для этого нужен всего лишь паспорт. Сейчас попробуем подойти ближе.

На политической карте мира Северный Кипр до сих пор – летучий голландец: его существование как государства признает только Турция. Для остального мира – это часть единой республики Кипр.

Шенгюль Конялы готовит для нас традиционное блюдо – сыр. Из козьего и овечьего молока. Рецепт узнала от своей матери, та от своей (передаётся исключительно по наследству).

Всё хозяйство местных жителей находятся за пределами деревни. Когда въезжаешь, не отличить от маленького города. Здесь живет 20 тысяч человек. На улицах мирно сосуществуют греческие христианские храмы и мечети турков. Символично. Ведь взаимоотношения людей за десятилетия так же поменялись. Ко всему здесь относятся как-то по-философски.

Этот продавец сладостей ни одного туриста не отпустит без угощений. Сухофрукты в соке или сиропе Эмре Аслан вот уже 15 лет готовит сам. Чтобы получилась связка вот такого лакомства, уходит около 2 недель. А вот съедаются они гораздо быстрее.

Турецкая культура, греческие традиции и киприотские корни. Здесь десятки древних достопримечательностей, белоснежные пляжи и качественные отели. Это направление хорошо знакомо западным европейцам. А для белорусского туриста регион может только открыться – своими неожиданными красками природы, прогулками по старым улочкам и мягким климатом.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента