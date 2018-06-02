​Блондинки в квадрате

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31 мая в календаре отмечен как Международный день блондинок. В мире остаётся всё меньше людей с природными светлыми волосами, и Беларусь на карте – одно из немногих мест, где натуральные блондинки встречаются в большом количестве. Мы решили пойти ещё дальше и найти тех, кто и вовсе генетически лишён меланина. Речь – об альбиносах.

В животном мире такие выживают с трудом. А вот в мире людей – благополучно здравствуют, отбиваясь от поклонников и… фотографов.

Мы собрали самые интересные истории, рассказанные самими белорусскими «блондинками в квадрате».

Маргарита Хотяева, администратор спортивного клуба: «Да, я альбинос, и мне это нравится. Говорят, ты, когда макияж смоешь, на девочку похожа. Реснички беленькие. По словам мамы, я родилась очень светлой. Один врач сказал, что потемнею. Потом ещё были обследования, и говорил, что я потемнею. В итоге мне уже 22 года, но так и не потемнела. В подростковом возрасте не хотелось выделяться, сама стойко выдержала этот период, были какие-то пряди, краски, но специфика волос альбиноса в том, что цвет держится очень мало».

Кристина Моисеева, мастер-технолог: «Знаете есть такая пословица: блондинкам легче живётся. Это действительно так. Я считаю, что волосы женщины – это её визитная карточка. У нас 98% блондинки. В салоне сегодня три рабочих места – и все три заняты блондинками. Почему все выходят от нас такими холодными или красивыми тёплыми, потому что мы правильно подбираем формулу».

Алина, музыкант и блогер: «Я считаю себя девушкой необычной красоты. На любителя, но я нравлюсь себе, отсюда всё идёт. У меня нет выбора. Приходится всё принимать, с этим жить. Конечно, солнце нас не щадит, надо мазаться кремами. Это плохое зрение, не бывает альбиноса с единицей, но я никогда не видела лучше, так что мне не с чем сравнивать».

Подробности – в видеоинформации