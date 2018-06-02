﻿ ​Блондинки в квадрате. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

​Блондинки в квадрате

03.06.2018 22:00 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A
  

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны
на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!

31 мая в календаре отмечен как Международный день блондинок. В мире остаётся всё меньше людей с природными светлыми волосами, и Беларусь на карте – одно из немногих мест, где натуральные блондинки встречаются в большом количестве. Мы решили пойти ещё дальше и найти тех, кто и вовсе генетически лишён меланина. Речь – об альбиносах.

В животном мире такие выживают с трудом. А вот в мире людей – благополучно здравствуют, отбиваясь от поклонников и… фотографов.

Мы собрали самые интересные истории, рассказанные самими белорусскими «блондинками в квадрате».

Маргарита Хотяева, администратор спортивного клуба: «Да, я альбинос, и мне это нравится. Говорят, ты, когда макияж смоешь, на девочку похожа. Реснички беленькие. По словам мамы, я родилась очень светлой. Один врач сказал, что потемнею. Потом ещё были обследования, и говорил, что я потемнею. В итоге мне уже 22 года, но так и не потемнела. В подростковом возрасте не хотелось выделяться, сама стойко выдержала этот период, были какие-то пряди, краски, но специфика волос альбиноса в том, что цвет держится очень мало».

Кристина Моисеева, мастер-технолог: «Знаете есть такая пословица: блондинкам легче живётся. Это действительно так. Я считаю, что волосы женщины – это её визитная карточка. У нас 98% блондинки. В салоне сегодня три рабочих места – и все три заняты блондинками. Почему все выходят от нас такими холодными или красивыми тёплыми, потому что мы правильно подбираем формулу».

Алина, музыкант и блогер: «Я считаю себя девушкой необычной красоты. На любителя, но я нравлюсь себе, отсюда всё идёт. У меня нет выбора. Приходится всё принимать, с этим жить. Конечно, солнце нас не щадит, надо мазаться кремами. Это плохое зрение, не бывает альбиноса с единицей, но я никогда не видела лучше, так что мне не с чем сравнивать».

Подробности – в видеоинформации

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мире остаётся всё меньше людей с природными светлыми волосами, и Беларусь на карте – одно из немногих мест, где натуральные блондинки встречаются в большом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Лавров во время визита в Беларусь: «Мы союзники. Мы не ищем ни с кем конфронтации»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика