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Сергей Лавров во время визита в Беларусь: «Мы союзники. Мы не ищем ни с кем конфронтации»
Новости Беларуси. Подготовка к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства была основной темой встречи Александра Лукашенко с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Предстоящий саммит важен по-особенному: на утверждение выносятся приоритетные направления и дальнейшие задачи развития Союзного государства до 2022 года включительно. По сути, стратегия развития интеграционного образования.
Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:
Визит Сергея Лаврова отметился и заключением соглашения о взаимном признании виз. Правда, временного действия – на Чемпионат мира по футболу в 2018 году в России и Европейские игры в 2019 году в Беларуси.
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Новости Беларуси. Подготовка к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства была основной темой встречи Александра Лукашенко с министром...
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