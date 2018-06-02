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Сергей Лавров во время визита в Беларусь: «Мы союзники. Мы не ищем ни с кем конфронтации»

03.06.2018 21:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Подготовка к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства была основной темой встречи Александра Лукашенко с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко: Всегда привожу как образец сотрудничество между министерствами иностранных дел Беларуси и Российской Федерации

Сергей Лавров во время визита в Беларусь: «Мы союзники. Мы не ищем ни с кем конфронтации»

Предстоящий саммит важен по-особенному: на утверждение выносятся приоритетные направления и дальнейшие задачи развития Союзного государства до 2022 года включительно. По сути, стратегия развития интеграционного образования.

Сергей Лавров во время визита в Беларусь: «Мы союзники. Мы не ищем ни с кем конфронтации»

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:
У нас единая позиция. Мы союзники. Мы не ищем ни с кем конфронтации. Хотим развивать равноправные взаимоуважительные отношения на основе принципов взаимной выгоды и равной неделимой безопасности.

Сергей Лавров во время визита в Беларусь: «Мы союзники. Мы не ищем ни с кем конфронтации»

Визит Сергея Лаврова отметился и заключением соглашения о взаимном признании виз. Правда, временного действия – на Чемпионат мира по футболу в 2018 году в России и Европейские игры в 2019 году в Беларуси.

 
 
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Новости Беларуси. Подготовка к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства была основной темой встречи Александра Лукашенко с министром...
 
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