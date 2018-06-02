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Себастьян Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию

03.06.2018 21:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Экономика – лошадь, политика – телега. Они должны занимать надлежащие места – экономика должна идти впереди политики, а не наоборот. Еще одна встреча Александр Лукашенко – с Петером Шпулером, председателем совета директоров и владельцем группы компаний «Штадлер», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Шпулер: «Мы очень довольны уровнем белорусских специалистов. Могу посоветовать западным инвесторам использовать это»

Вот этот конкретный австрийский бизнес инвестирует в белорусскую экономику с 2014 года – уже почти 85 миллионов рублей. И не собирается останавливаться. В планах – вложить еще около 35 миллионов евро. Поезда, сделанные на заводе в Фаниполе, работают в Азербайджане, Грузии, Польше, России, Швейцарии.

Себастьян Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию

Президент Беларуси – Петеру Шпулеру: «Вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение предприятия»

Через некоторое время после встречи Александра Лукашенко и Петера Шпулера стало известно о телефонном разговоре главы белорусского государства с Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Беседа состоялась по инициативе австрийской стороны. Себастьян Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию. Президент Беларуси согласился и в свою очередь пригласил Федерального канцлера приехать в Беларусь в сопровождении деловых кругов.

Себастьян Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию

Одной из главных тем разговора Александра Лукашенко и Себастьяна Курца стал форум «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», который прошел в Минске на прошлой неделе. Федеральный канцлер Австрии высоко оценил его итоги. А как иначе, если безопасность – это то, что волнует всех и каждого.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Экономика – лошадь, политика – телега. Они должны занимать надлежащие места – экономика должна идти впереди политики, а не наоборот. Еще одна...
 
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