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Вёл как преступник, самый настоящий бандит – Президент о вымогательствах Ровнейко
Новости Беларуси. Громкое задержание недели. КГБ задержал с поличным помощника Президента – инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко – при вымогательстве и получении взятки в 200 тысяч долларов от бизнесменов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как выяснилось, в поле зрения оперативников он попал больше года назад. Причина – информация о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Дело находилось под личным контролем главы государства.
И Президент прокомментировал его, общаясь с журналистами.
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Новости Беларуси. Громкое задержание недели. КГБ задержал с поличным помощника Президента – инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко – при...
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