ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вёл как преступник, самый настоящий бандит – Президент о вымогательствах Ровнейко

03.06.2018 22:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Громкое задержание недели. КГБ задержал с поличным помощника Президента – инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко – при вымогательстве и получении взятки в 200 тысяч долларов от бизнесменов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Вёл как преступник, самый настоящий бандит – Президент о вымогательствах Ровнейко

Как выяснилось, в поле зрения оперативников он попал больше года назад. Причина – информация о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Дело находилось под личным контролем главы государства.

И Президент прокомментировал его, общаясь с журналистами.

«200 тысяч долларов – даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец в высшей степени». Александр Лукашенко о задержании Сергея Ровнейко

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Громкое задержание недели. КГБ задержал с поличным помощника Президента – инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко – при...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парк Горького в Минске. Куда сходить всей семьей?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика