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Парк Горького в Минске. Куда сходить всей семьей?
Новости Беларуси. Много работающие родители – далеко не редкость. И далеко не радость для детей. Ведущая «Недели» Юлия Огнева именно такая мама.
Поэтому использует каждую свободную минуту, чтобы сын понимал: он – самое главное, что есть у нее в жизни. А уж если удается использовать рабочую минуту для общения с ребенком, считает это подарком судьбы.
В День защиты детей накша съемочная группа отправилась в парк Горького. Чтобы еще раз доказать – главное, чтобы мама была рядом.
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Новости Беларуси. Много работающие родители – далеко не редкость. И далеко не радость для детей. Ведущая «Недели» Юлия Огнева именно такая мама. Поэтому...
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