От «Кадрили» до «Краковяка». Мастер-класс по бытовым танцам провели на шлюзе «Домбровка»

«Танчым разам». Вокруг звучали такие заводные и, заставляющие волей не волей пуститься в пляс, мелодии, что равнодушных не оставалось. И кстати, абсолютно каждый желающий мог поучаствовать и станцевать один из народных танцев. Всего-то и надо было – повторять показанные профессиональными танцорами движения.



















