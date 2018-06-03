От «Кадрили» до «Краковяка». Мастер-класс по бытовым танцам провели на шлюзе «Домбровка»

Здесь физически невозможно было усидеть на месте. «Ноги в пляс» – это как раз про эту часть большого Августовского праздника на канале. Мастер-класс по бытовым танцам оказался ярким, громким и очень веселым. Эти эпитеты от самых зрителей, которые уже через пару минут после начала стали его же участниками.
«Танчым разам». Вокруг звучали такие заводные и, заставляющие волей не волей пуститься в пляс, мелодии, что равнодушных не оставалось. И кстати, абсолютно каждый желающий мог поучаствовать и станцевать один из народных танцев. Всего-то и надо было – повторять показанные профессиональными танцорами движения.