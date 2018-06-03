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Как «фестивалил» Августовский канал. Большой праздник на шлюзе «Домбровка» посетили более 25 000 человек

03.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Как «фестивалил» Августовский канал. Большой праздник на шлюзе «Домбровка» посетили более 25 000 человек

В полдень на Августовском канале уже было многолюдно: в одно из самых живописных мест Гродненского района съезжались гости, чтобы стать зрителями и участниками «Августовского микса» – целой череды мероприятий. Куриные бега, скоростное поедание сосисок, песни и танцы до упаду, выставки и мастер-классы – развлечения предлагали на любой вкус. 

Сам праздник начался с красочного шествия, возглавили которое гродненские байкеры, а следом за ними прошли лучшие коллективы взрослые и детские коллективы Принеманья.
Праздник посетили почетные гости – представители Министерства культуры Беларуси, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Александр Версоцкий, начальник управления культуры облисполкома Елена Климович, заместитель председателя Гродненского райисполкома Валерий Балашов. 

 

Как «фестивалил» Августовский канал. Большой праздник на шлюзе «Домбровка» посетили более 25 000 человек

 

Как «фестивалил» Августовский канал. Большой праздник на шлюзе «Домбровка» посетили более 25 000 человек

Как «фестивалил» Августовский канал. Большой праздник на шлюзе «Домбровка» посетили более 25 000 человек

 

 

- Мы очень рады и горды, что впервые мероприятия фестиваля проходят на Августовском канале, - отметил, приветствуя гостей праздника, Валерий Балашов. – Не случайно этот уникальный памятник инженерной архитектуры, который в XIX веке соединил бассейны рек Немана и Вислы сегодня в очередной раз соединил людей разных национальностей, стал площадкой для диалога традиций и культур

Как «фестивалил» Августовский канал. Большой праздник на шлюзе «Домбровка» посетили более 25 000 человек

Этот диалог шел на самых разных «языках» - песни, танца, народного творчества и игр. И во всем этом гости были не просто зрителями, а самыми непосредственными участниками. 
К слову, в этот день Августовский канал посетили около 25 000 гостей, в том числе и иностранные туристы. А стать участником или зрителем интересной программы здесь можно каждую субботу. Уже 9 июня всех приглашают на фестиваль шансона. 

 

Как «фестивалил» Августовский канал. Большой праздник на шлюзе «Домбровка» посетили более 25 000 человек

 

Как «фестивалил» Августовский канал. Большой праздник на шлюзе «Домбровка» посетили более 25 000 человек

Как «фестивалил» Августовский канал. Большой праздник на шлюзе «Домбровка» посетили более 25 000 человек

 

Как «фестивалил» Августовский канал. Большой праздник на шлюзе «Домбровка» посетили более 25 000 человек

Как «фестивалил» Августовский канал. Большой праздник на шлюзе «Домбровка» посетили более 25 000 человек

 

Как «фестивалил» Августовский канал. Большой праздник на шлюзе «Домбровка» посетили более 25 000 человек

 

Как «фестивалил» Августовский канал. Большой праздник на шлюзе «Домбровка» посетили более 25 000 человек

Как «фестивалил» Августовский канал. Большой праздник на шлюзе «Домбровка» посетили более 25 000 человек

 

Как «фестивалил» Августовский канал. Большой праздник на шлюзе «Домбровка» посетили более 25 000 человек

 

Служба информации ГП.

Фото и видео Артема Турлая.

 

 

 

 

 

 
 
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В полдень на Августовском канале уже было многолюдно: в одно из самых живописных мест Гродненского района съезжались гости, чтобы стать зрителями и участниками...
 
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