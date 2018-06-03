Как «фестивалил» Августовский канал. Большой праздник на шлюзе «Домбровка» посетили более 25 000 человек





В полдень на Августовском канале уже было многолюдно: в одно из самых живописных мест Гродненского района съезжались гости, чтобы стать зрителями и участниками «Августовского микса» – целой череды мероприятий. Куриные бега, скоростное поедание сосисок, песни и танцы до упаду, выставки и мастер-классы – развлечения предлагали на любой вкус.

Сам праздник начался с красочного шествия, возглавили которое гродненские байкеры, а следом за ними прошли лучшие коллективы взрослые и детские коллективы Принеманья.

облисполкома Виктор Лискович, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Александр Версоцкий, начальник управления культуры облисполкома Елена Климович, заместитель председателя Гродненского райисполкома Валерий Балашов. Праздник посетили почетные гости – представители Министерства культуры Беларуси, заместитель председателяВиктор Лискович, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежиАлександр Версоцкий, начальник управления культурыЕлена Климович, заместитель председателя Гродненского райисполкома Валерий Балашов.