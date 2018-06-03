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Как «фестивалил» Августовский канал. Большой праздник на шлюзе «Домбровка» посетили более 25 000 человек
03.06.2018 — Разное | Свислочская газета
В полдень на Августовском канале уже было многолюдно: в одно из самых живописных мест Гродненского района съезжались гости, чтобы стать зрителями и участниками «Августовского микса» – целой череды мероприятий. Куриные бега, скоростное поедание сосисок, песни и танцы до упаду, выставки и мастер-классы – развлечения предлагали на любой вкус.
Сам праздник начался с красочного шествия, возглавили которое гродненские байкеры, а следом за ними прошли лучшие коллективы взрослые и детские коллективы Принеманья.
Праздник посетили почетные гости – представители Министерства культуры Беларуси, заместитель председателя
- Мы очень рады и горды, что впервые мероприятия фестиваля проходят на Августовском канале, - отметил, приветствуя гостей праздника, Валерий Балашов. – Не случайно этот уникальный памятник инженерной архитектуры, который в XIX веке соединил бассейны рек Немана и Вислы сегодня в очередной раз соединил людей разных национальностей, стал площадкой для диалога традиций и культур
Этот диалог шел на самых разных «языках» - песни, танца, народного творчества и игр. И во всем этом гости были не просто зрителями, а самыми непосредственными участниками.
Служба информации ГП.
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Как «фестивалил» Августовский канал. Большой праздник на шлюзе «Домбровка» посетили более 25 000 человек
В полдень на Августовском канале уже было многолюдно: в одно из самых живописных мест Гродненского района съезжались гости, чтобы стать зрителями и участниками...
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