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В центре Минска «Фольксваген» на скорости снёс каштан
Днём 3 июня автомобиль на полной скорости выскочил на обочину.
ДТП произошло на полупустой дороге в районе площади Бангалор. «Фольксваген» вылетел на обочину и снёс огромное каштановое дерево. Во время аварии сработали все шесть подушек безопасности. Никто из пассажиров не пострадал.
Скорая помощь и спасатели прибыли на место происшествия немедленно.
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Днём 3 июня автомобиль на полной скорости выскочил на обочину.
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