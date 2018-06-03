В центре Минска «Фольксваген» на скорости снёс каштан

Днём 3 июня автомобиль на полной скорости выскочил на обочину.

ДТП произошло на полупустой дороге в районе площади Бангалор. «Фольксваген» вылетел на обочину и снёс огромное каштановое дерево. Во время аварии сработали все шесть подушек безопасности. Никто из пассажиров не пострадал.

Скорая помощь и спасатели прибыли на место происшествия немедленно.