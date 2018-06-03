Рауль Кастро собирается изменить Конституцию Кубы

Первый секретарь Компартии Кубы Рауль Кастро возглавит парламентскую комиссию по изменению конституции государства.

Всего в состав комиссии включены 33 депутата. Сообщается, что реформы учтут принципы гуманистической справедливости, а изменения затронут экономические и социальные части закона, но не его политическую сторону.

Действующая конституция Кубы была принята в 1976 году. В неё несколько раз вносились корректировки, но путь развития страны до сих пор считался верным, а руководящая роль коммунистической партии не подвергалась сомнению.