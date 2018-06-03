Тренер Олег Дулуб уволен из БАТЭ

Дулуб возглавлял БАТЭ всего полгода. Информации о новом тренере пока нет.

Контракт с Олегом Дулубом был расторгнут футбольным клубом. Основной причиной этого называют низкие результаты борисовского клуба в последних матчах, особенно проигрыш брестскому «Динамо» в финале Кубка Беларуси.

«Решение о новом главном тренере, а также о его помощниках будет сообщено позднее», − говорится в официальном заявлении БАТЭ.

Олег Дулуб возглавил БАТЭ в январе этого года, сменив тренера Александра Ермаковича, руководившего клубом почти пять лет. Раньше Дулуб работал со львовскими «Карпатами» и минским клубом «Крумкачы».