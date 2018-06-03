|
Тренер Олег Дулуб уволен из БАТЭ
Дулуб возглавлял БАТЭ всего полгода. Информации о новом тренере пока нет.
Контракт с Олегом Дулубом был расторгнут футбольным клубом. Основной причиной этого называют низкие результаты борисовского клуба в последних матчах, особенно проигрыш брестскому «Динамо» в финале Кубка Беларуси.
«Решение о новом главном тренере, а также о его помощниках будет сообщено позднее», − говорится в официальном заявлении БАТЭ.
Олег Дулуб возглавил БАТЭ в январе этого года, сменив тренера Александра Ермаковича, руководившего клубом почти пять лет. Раньше Дулуб работал со львовскими «Карпатами» и минским клубом «Крумкачы».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дулуб возглавлял БАТЭ всего полгода. Информации о новом тренере пока нет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)