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Заявление немецкого политика о нацизме спровоцировало скандал
Лидера немецкой правой партии обвиняют в преуменьшении преступлений нацизма.
Во время выступления на конференции в Тюрингии лидер партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд заявил, что «Гитлер и нацисты были лишь небольшим тёмным пятном в истории великой и успешной страны».
«Мы признаем нашу ответственность за 12 лет преступлений нацистов, но история Германии длится гораздо дольше этих чёртовых двенадцати лет», − значилось в речи Гауланда.
Немецкое общество восприняло такие слова крайне негативно. Лидер «Христианско-демократического союза» Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что за время Второй мировой войны погибло пятьдесят миллионов человек, а поэтому назвать это «небольшим тёмным пятном в истории» − плевок в лицо всем жертвам нацизма и их родственникам.
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Лидера немецкой правой партии обвиняют в преуменьшении преступлений нацизма.
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