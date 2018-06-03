Заявление немецкого политика о нацизме спровоцировало скандал

Лидера немецкой правой партии обвиняют в преуменьшении преступлений нацизма.

Во время выступления на конференции в Тюрингии лидер партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд заявил, что «Гитлер и нацисты были лишь небольшим тёмным пятном в истории великой и успешной страны».

«Мы признаем нашу ответственность за 12 лет преступлений нацистов, но история Германии длится гораздо дольше этих чёртовых двенадцати лет», − значилось в речи Гауланда.

Немецкое общество восприняло такие слова крайне негативно. Лидер «Христианско-демократического союза» Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что за время Второй мировой войны погибло пятьдесят миллионов человек, а поэтому назвать это «небольшим тёмным пятном в истории» − плевок в лицо всем жертвам нацизма и их родственникам.