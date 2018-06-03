|
В Гродненской области два мальчика пострадали при сжигании мусора
Дети пострадали в двух деревнях Гродненской области при схожих обстоятельствах.
Оба пожара случились поздно вечером 2 июня. В деревне Красновцы Лидского района десятилетний мальчик был госпитализирован с ожогами 21% тела, полученными из-за неосторожного обращения с огнём во время сжигания мусора.
Его сверстник из деревни Селец Новогрудского района пострадал при схожих обстоятельствах.
По обоим несчастным случаям проводятся проверки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дети пострадали в двух деревнях Гродненской области при схожих обстоятельствах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)