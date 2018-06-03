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В Гродненской области два мальчика пострадали при сжигании мусора

04.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Дети пострадали в двух деревнях Гродненской области при схожих обстоятельствах.

Оба пожара случились поздно вечером 2 июня. В деревне Красновцы Лидского района десятилетний мальчик был госпитализирован с ожогами 21% тела, полученными из-за неосторожного обращения с огнём во время сжигания мусора.

Его сверстник из деревни Селец Новогрудского района пострадал при схожих обстоятельствах.

По обоим несчастным случаям проводятся проверки.

 
 
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​Дети пострадали в двух деревнях Гродненской области при схожих обстоятельствах.
 
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