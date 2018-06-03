Екатерина Галкина завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Гимнастка из Беларуси стала третей на чемпионате Европы в Испании.

Екатерина Галкина набрала 77,625 балла, уступив лишь сёстрам-близняшкам из России Арине и Дине Авериным.

Кроме того, серебряную медаль чемпионата Европы получила Анна Каменщикова в упражнениях с булавами. Девушка выступала в юниорской группе.