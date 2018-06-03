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Екатерина Галкина завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике
Гимнастка из Беларуси стала третей на чемпионате Европы в Испании.
Екатерина Галкина набрала 77,625 балла, уступив лишь сёстрам-близняшкам из России Арине и Дине Авериным.
Кроме того, серебряную медаль чемпионата Европы получила Анна Каменщикова в упражнениях с булавами. Девушка выступала в юниорской группе.
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Гимнастка из Беларуси стала третей на чемпионате Европы в Испании.
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