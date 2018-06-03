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С будущей недели в парке можно будет МИКСовать на 360 градусов

04.06.2018 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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В брестском Парке культуры и отдыха недалеко от колеса обозрения смонтирован новый аттракцион под названием «МИКС».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56094.php

С будущей недели в парке можно будет МИКСовать на 360 градусов

По словам работников парка уже прошли его ходовые испытания. Кто был при запуске «Белкой» и «Стрелкой» - история умалчивает.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56094.php

С будущей недели в парке можно будет МИКСовать на 360 градусов

Планировалось запустить качели в минувшую пятницу, однако по не официальной информации сие мероприятие перенесли на понедельник.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56094.php

С будущей недели в парке можно будет МИКСовать на 360 градусов

Аттракцион «МИКС» представляет собой маятниковые качели с полным оборотом на 360 градусов и предназначен для отдыхающих старше 8 лет и ростом выше 120 сантиметров.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56094.php

С будущей недели в парке можно будет МИКСовать на 360 градусов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56094.php

С будущей недели в парке можно будет МИКСовать на 360 градусов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56094.php

С будущей недели в парке можно будет МИКСовать на 360 градусов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56094.php

С будущей недели в парке можно будет МИКСовать на 360 градусов

 
 
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В брестском Парке культуры и отдыха недалеко от колеса обозрения смонтирован новый аттракцион под названием «МИКС». По словам работников парка уже прошли его...
 
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