У древнего Берестья брестчане и гости города перенеслись в атмосферу XVII века

В Бресте проходит интерактивное шоу «В тридевятом царстве в Берестейском государстве». Площадка у археологического музея «Берестье» - филиала Брестского областного краеведческого превратилась в небольшое селение XVII века. Исторический праздник приурочен ко Дню защиты детей, хотя программа рассчитана и на взрослую аудиторию.



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Организаторы: Брестский областной краеведческий музей, благотворительный фонд «Фортификация Бреста» и клуб военно-исторической реконструкции «Рубеж». Действо продолжает традицию «Берестейских маевок» - арт-проекта, трансформировавшегося после одной из «Ночей музеев» в самостоятельную акцию.



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На сей раз «маевка» передвинулась на начало июня. В прошлые годы гостей знакомили с историей белорусского средневековья, а в этот раз представлена более поздняя эпоха. Заместитель руководителя клуба «Рубеж», Елена Воробей, акцентирует:

- История, ее факты запоминаются лучше, если слушатель принимает непосредственное участие. Мы рассказываем об этом в игровой форме, стараемся увлечь как детей, так и взрослых.



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На интерактивных площадках – быт того времени и элементы боевых действий. Монетный двор, гончарная мастерская с мастер-классами лепки из глины, квартал ремесленников, импровизированные раскопки под руководством археологов, военная школа, квесты, моментальный портрет от заезжего итальянского художника Нового времени и многое другое.



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