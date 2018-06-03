На проспекте Машерова в результате ДТП перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

Автомобиль перевернулся в результате ДТП на перекрёстке ул. Ленина и проспекта Машерова.



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Обстоятельства произошедшего уточняются.



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По информации очевидцев, столкнулись два автомобиля - Ситроен и Киа, в результате чего первый перевернулся. У второго автомобиля совсем незначительные повреждения, получается, он только слегка подтолкнул Ситроен. Судя по расположению автомобилей, Киа двигался по Ленина, а Ситроен по Машерова в направлении крепости.



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По предварительной информации, есть как минимум один пострадавший, его госпитализировали медики.



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На месте происшествия работают спасатели и сотрудники ГАИ, движение ограничено.



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