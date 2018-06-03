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На проспекте Машерова в результате ДТП перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

04.06.2018 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Автомобиль перевернулся в результате ДТП на перекрёстке ул. Ленина и проспекта Машерова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56092.php

На проспекте Машерова в результате ДТП перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

Обстоятельства произошедшего уточняются.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56092.php

На проспекте Машерова в результате ДТП перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

По информации очевидцев, столкнулись два автомобиля - Ситроен и Киа, в результате чего первый перевернулся. У второго автомобиля совсем незначительные повреждения, получается, он только слегка подтолкнул Ситроен. Судя по расположению автомобилей, Киа двигался по Ленина, а Ситроен по Машерова в направлении крепости.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56092.php

На проспекте Машерова в результате ДТП перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

По предварительной информации, есть как минимум один пострадавший, его госпитализировали медики.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56092.php

На проспекте Машерова в результате ДТП перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники ГАИ, движение ограничено.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56092.php

На проспекте Машерова в результате ДТП перевернулся автомобиль, есть пострадавшие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56092.php

На проспекте Машерова в результате ДТП перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

Если вы располагаете информацией по данному происшествию 
или фотографиями, пришлите их на viber - +375297257073
или на почту - admin@virtualbrest.com

 
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Автомобиль перевернулся в результате ДТП на перекрёстке ул. Ленина и проспекта Машерова. Обстоятельства произошедшего уточняются. По информации очевидцев,...
 
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