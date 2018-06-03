|
Юные волковысские гитаристы победители международного конкурса исполнителей
04.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
Учащиеся волковысской детской школы искусств приняли участие в международном конкурсе исполнителей на гитаре «Виват, гитара!» в г. Могилеве.
Андрей Городничий завоевал диплом лауреата III степени (учитель Никонович Ярослав Аркадьевич.
Михаил Фесенко также завоевал диплом лауреата III степени (учитель Гончарик Зоя Николаевна).
Вероника Матвейчик завоевала диплом лауреата II степени (учитель Аникина Ольга Эдуардовна).
Желаем дальнейших творческих побед!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учащиеся волковысской детской школы искусств приняли участие в международном конкурсе исполнителей на гитаре «Виват, гитара!» в г....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)