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Юные волковысские гитаристы победители международного конкурса исполнителей

04.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Юные волковысские гитаристы победители международного конкурса исполнителей

Учащиеся волковысской детской школы искусств приняли участие в международном конкурсе исполнителей на гитаре «Виват, гитара!» в  г. Могилеве.

Андрей Городничий завоевал диплом лауреата III степени (учитель Никонович Ярослав Аркадьевич.

Михаил Фесенко также завоевал диплом лауреата III степени (учитель Гончарик Зоя Николаевна).

Вероника Матвейчик завоевала диплом лауреата II степени (учитель Аникина Ольга Эдуардовна).

Желаем дальнейших творческих побед!

Юные волковысские гитаристы победители международного конкурса исполнителей

 
Теги: Могилев
 
 
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Учащиеся волковысской детской школы искусств приняли участие в международном конкурсе исполнителей на гитаре «Виват, гитара!» в  г....
 
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