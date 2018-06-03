Выпускной вечер в детской школе искусств





29 мая в городском Доме культуры в торжественной и теплой атмосфере были вручены 93 свидетельства об окончании волковысской детской школы искусств.

Поздравляем всех выпускников, родителей и учителей с этим замечательным, долгожданным событием! Желаем всем ребятам удачи и успехов в любых начинаниях!



























