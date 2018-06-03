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Выпускной вечер в детской школе искусств
04.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
29 мая в городском Доме культуры в торжественной и теплой атмосфере были вручены 93 свидетельства об окончании волковысской детской школы искусств.
Поздравляем всех выпускников, родителей и учителей с этим замечательным, долгожданным событием! Желаем всем ребятам удачи и успехов в любых начинаниях!
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29 мая в городском Доме культуры в торжественной и теплой атмосфере были вручены 93 свидетельства об окончании волковысской детской школы...
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