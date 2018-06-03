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Прогноз по валютам: доллар может вырасти до 2,02 рублей

04.06.2018 06:55 — Разное | Myfin  
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Прогноз по валютам: доллар может вырасти до 2,02 рублей
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Белорусский рубль укрепился к корзине

Прогноз по валютам: доллар может вырасти до 2,02 рублей

– Колебания на белорусском валютном рынке определялись внешними факторами, ­– отмечает Вадим Иосуб, говоря о тенденциях завершившейся валютной недели.

Главный внешний фактор – это снижение российского рубля и к доллару, и к евро. В результате по отношению к белорусскому рублю доллар и евро выросли, а российский рубль упал.

Доллар вырос на 0,38%, евро вырос на 0,24%, а российский рубль подешевел на 0,44%. В итоге именно за счет удешевления российского рубля снизилась стоимость валютной корзины – на 0,06%. Это позволяет говорить о некотором укреплении белорусского рубля.

Политический кризис в Италии повлиял на евро

– Что характерно, в середине завершившейся валютной недели – в среду – евро обновил минимумы к белорусскому рублю с начала года, – обратил внимание аналитик. – Но к концу недели уже пошел в рост.

По словам собеседника, это было связано с серьезным падением европейской валюты в начале недели. Падение было во многом обусловлено острым политическим кризисом в Италии:

– В результате на мировых рынках по отношению к доллару евро падал почти до 1,15, обновив минимумы с июля прошлого года.

Но уже к концу недели вернулся к уровню 1,17 доллара за евро.

Это уже привычные для последнего времени уровни.

Российский рубль продолжит снижение

­– Что касается прогноза на следующую неделю, думаю, основным фактором будет продолжение снижения российского рубля к доллару и евро, ­– отметил Вадим Иосуб.

В результате доллар в Беларуси может подорожать до 2,02 белорусских рублей, евро подорожает до 2,35 белорусских рублей, а российский рубль, напротив, может подешеветь до 3,22 белорусских рублей за 100 российских.

Кредиты физлицам не угрожают экономике

Согласно недавно опубликованной статистике Нацбанка, белорусы продолжают активно брать кредиты. Совокупная задолженность физических лиц по кредитам растет. Есть ли в связи с этим угрозы для экономики, банковского сектора?

­– Пока угроз с этой стороны я не вижу, – констатировал аналитик. – Опасность представляют не сами по себе кредиты, а рост числа «плохих» кредитов – когда набранные кредиты перестают обслуживаться.

У нас как раз-таки с точки зрения кредитования физических лиц все хорошо.  Там процент «плохих» кредитов, в отличие от кредитов, выданных предприятиям, минимальный.

Тем более, недавно было введено новшество, что при выдаче кредитов банки рассчитывают предельную нагрузку на получателя – в зависимости от его доходов. Это потенциально еще сильнее уменьшает риск превращения кредитов, выданных физическим лицам, в «плохие».

Теоретически ситуация могла бы ухудшиться за счет какого-то неожиданного кризиса, который привел бы к резкому падению доходов населения, к резкому росту безработицы.

Но пока в повестке дня нет причин для резкого ухудшения экономической ситуации.

– Поэтому я считаю, что количество выданных населению кредитов находится на безопасном уровне, и имеется потенциал для роста без существенных рисков, ­– уверен старший аналитик компании «Альпари». ­­– Это ситуации, когда при выдаче кредитов банки соблюдают процедуру риск-менеджмента: не дают кредиты, кому попало, и исходят из доходов кредитополучателей.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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По итогам минувшей валютной недели российский рубль существенно просел.
 
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