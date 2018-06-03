|
Прогноз по валютам: доллар может вырасти до 2,02 рублей
Белорусский рубль укрепился к корзине
– Колебания на белорусском
Главный внешний фактор – это снижение российского рубля и к доллару, и к евро. В результате по отношению к белорусскому рублю доллар и евро выросли, а российский рубль упал.
Политический кризис в Италии повлиял на евро
– Что характерно, в середине завершившейся валютной недели – в среду –
По словам собеседника, это было связано с серьезным падением европейской валюты в начале недели. Падение было во многом обусловлено острым политическим кризисом в Италии:
– В результате на мировых рынках по отношению к доллару евро падал почти до 1,15, обновив минимумы с июля прошлого года.
Но уже к концу недели вернулся к уровню 1,17 доллара за евро.
Это уже привычные для последнего времени уровни.
Российский рубль продолжит снижение
– Что касается прогноза на следующую неделю, думаю, основным фактором будет продолжение снижения российского рубля к доллару и евро, – отметил Вадим Иосуб.
В результате доллар в Беларуси может подорожать до 2,02 белорусских рублей, евро подорожает до 2,35 белорусских рублей, а
Кредиты физлицам не угрожают экономике
Согласно недавно опубликованной статистике
– Пока угроз с этой стороны я не вижу, – констатировал аналитик. – Опасность представляют не сами по себе кредиты, а рост числа «плохих» кредитов – когда набранные кредиты перестают обслуживаться.
У нас как раз-таки с точки зрения кредитования физических лиц все хорошо. Там процент «плохих» кредитов, в отличие от кредитов, выданных предприятиям, минимальный.
Тем более, недавно было
Теоретически ситуация могла бы ухудшиться за счет какого-то неожиданного кризиса, который привел бы к резкому падению доходов населения, к резкому росту безработицы.
Но пока в повестке дня нет причин для резкого ухудшения экономической ситуации.
– Поэтому я считаю, что количество выданных населению
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам минувшей валютной недели российский рубль существенно просел.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)