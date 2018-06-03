Прогноз по валютам: доллар может вырасти до 2,02 рублей

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Белорусский рубль укрепился к корзине

– Колебания на белорусском валютном рынке определялись внешними факторами, ­– отмечает Вадим Иосуб, говоря о тенденциях завершившейся валютной недели.

Главный внешний фактор – это снижение российского рубля и к доллару, и к евро. В результате по отношению к белорусскому рублю доллар и евро выросли, а российский рубль упал.

Доллар вырос на 0,38%, евро вырос на 0,24%, а российский рубль подешевел на 0,44%. В итоге именно за счет удешевления российского рубля снизилась стоимость валютной корзины – на 0,06%. Это позволяет говорить о некотором укреплении белорусского рубля.

Политический кризис в Италии повлиял на евро

– Что характерно, в середине завершившейся валютной недели – в среду – евро обновил минимумы к белорусскому рублю с начала года, – обратил внимание аналитик. – Но к концу недели уже пошел в рост.

По словам собеседника, это было связано с серьезным падением европейской валюты в начале недели. Падение было во многом обусловлено острым политическим кризисом в Италии:

– В результате на мировых рынках по отношению к доллару евро падал почти до 1,15, обновив минимумы с июля прошлого года.

Но уже к концу недели вернулся к уровню 1,17 доллара за евро.

Это уже привычные для последнего времени уровни.

Российский рубль продолжит снижение

­– Что касается прогноза на следующую неделю, думаю, основным фактором будет продолжение снижения российского рубля к доллару и евро, ­– отметил Вадим Иосуб.

В результате доллар в Беларуси может подорожать до 2,02 белорусских рублей, евро подорожает до 2,35 белорусских рублей, а российский рубль , напротив, может подешеветь до 3,22 белорусских рублей за 100 российских.

Кредиты физлицам не угрожают экономике

Согласно недавно опубликованной статистике Нацбанка , белорусы продолжают активно брать кредиты. Совокупная задолженность физических лиц по кредитам растет. Есть ли в связи с этим угрозы для экономики, банковского сектора?

­– Пока угроз с этой стороны я не вижу, – констатировал аналитик. – Опасность представляют не сами по себе кредиты, а рост числа «плохих» кредитов – когда набранные кредиты перестают обслуживаться.

У нас как раз-таки с точки зрения кредитования физических лиц все хорошо. Там процент «плохих» кредитов, в отличие от кредитов, выданных предприятиям, минимальный.

Тем более, недавно было введено новшество , что при выдаче кредитов банки рассчитывают предельную нагрузку на получателя – в зависимости от его доходов. Это потенциально еще сильнее уменьшает риск превращения кредитов, выданных физическим лицам, в «плохие».

Теоретически ситуация могла бы ухудшиться за счет какого-то неожиданного кризиса, который привел бы к резкому падению доходов населения, к резкому росту безработицы.

Но пока в повестке дня нет причин для резкого ухудшения экономической ситуации.