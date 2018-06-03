

Видео: Беларуская федэрацыя футбола

Проигрыш «Слуцка» в выездном матче «Торпедо-БелАЗ» переместил нашу команду на седьмой пункт турнирной таблицы.

Это ещё достаточно престижное место. Однако тенденция отката вниз и заметный спад в игровом раскладе случчан, вызывают разочарование и сомнение в сохранении хотя бы этих позиций.

В жодинской встрече у «Слуцка» всё, что могло, сразу пошло не так. Уже на шестой минуте после неточной передачи мяч оказался у Дмитрия Юсова. Он без помех приблизился к воротам гостей и со средней дистанции нанёс мощный и точный удар. Дебютирующий за случчан голкипер Артём Сороко оказался бессилен. 1:0.

Сложившаяся ситуация требовала ответ гостей. Он вскоре и последовал. Красивую комбинацию накоротке разыграли Александр Яцкевич и Евгений Шикавка. Последний прострелил в район вратарской на Кибука. Виталий пробил, но мяч угодил в штангу, а от нее отскочил прямо в руки вратаря «Торпедо».

Ещё одна возможность сравнять счёт была у «Слуцка» на 17 минуте. После подачи углового Виталий Кибук мощно бил сходу. Однако мяч задел кого-то из игроков и на траектории его полёта опять же оказался вратарь хозяев поля.

А вот соперник представившуюся возможность не упустил. В одной из быстрых контратак торпедовцы чётко развели защиту случчан, а Богдан Мышенко на 25 минуте замкнул прострел. Мяч проскочил под рукой Артёма Сороко и оказался в сетке ворот. 2:0.

Этот пропущенный мяч оказался психологическим ударом для случчан. До перерыва их игра, построенная на дальних, безадресных забросах и навесах туда, где никого из игроков «Слуцка» не было, только раздражала.

Вторая половина матча и вовсе ввергла поклонников слуцкого футбола в уныние. Если не брать в расчёт пяток намёток на неплохие позиционные атаки, игра «Слуцка» состояла из тех же безадресных дальних забросов вперёд, неоправданных потерь мяча, неточных передач, отсутствии каких-либо оригинальных предложений в атаке и тактической скудности.

Так что потеря трёх очков в Жодино выглядит вполне закономерно.

Пресс-конференция после матча

Виталий Павлов, главный тренер «Слуцка»: «В таких играх на первый план выходят простота и надежность. Мы приехали побеждать. Увы, совершили ошибку и пропустили. Второй тайм показал, что такие игры идут до первого забитого мяча. У нас были моменты, но их не использовали. Соперник оказался более мастеровитым. Кто меньше ошибок совершает, тот и побеждает».

— Очевидно, вам не хватает Думбия. Его сменщики пока не тянут.

— Не хочу жаловаться. У Мусы рамадан. Человек две недели не ест и не пьет. По уровню подготовленности легионеры сильнее местных ребят. Сделал Мусе замечание, так теперь он поздно вечером начал кушать. Наверное, в это время им можно есть. Понятно, что без бензина машина не поедет. Спросил у него сегодня: «Воду пьешь?» А он: «Сегодня мне можно». У нас есть десять дней до следующего тура. Будем что-то предпринимать.

Олег Кубарев, главный тренер «Торпедо-БелАЗ»: «Сегодня меньше контролировали мяч, делали упор на простоту и надежность. У «Слуцка» два таранных форварда, которые умеют продавить. Поэтому вынуждены были играть просто. У нас это получилось. Быстрый гол нам помог.

— Климович и Юсов играли в нападении. Почему?

— Вы видели, что центральные защитники у «Слуцка» высокие. При переходе в атаку были бы забросы вперед. Нам нужны были фактурные нападающие, чтобы растянуть оборону «Слуцка». Это удалось. А Юсов сыграл хорошо и продуктивно. Он был одним из лучших на поле.

Протокол матча

ФК «Торпедо-БелАЗ»: Коновалов, Олехнович (Шаповал, 70), Алексиевич, Котляров, В. Климович, Карпович, Юсов (Бабичев, 78), Павловец, Концевой, Гетигежев, Мышенко (Поступаленко, 57).

Запасные: Бушма, Аффи, Краснов, Щербо.

СФК «Слуцк»: Сороко, Щегрикович (Тимошенко, 62), Образов, Николич, Трубило, Аюи (Ясинский, 75), Муса (Хотов, 66), Бобко, Кибук, Яцкевич, Шикавка.

Запасные: Панкратов, Елезаренко, Зуевич, Куажда.

Голы: 1:0 — Юсов (6). 2:0 — Мышенко (25).

Предупреждение: Образов (56).

Судьи: Д. Доля, С. Гидревич, С. Фиринович (все — Гродно).