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В Северной Корее сменили военную верхушку – СМИ
Трое высших военных чиновников Северной Кореи были уволены со своих должностей на фоне подготовки встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.
Отмечается, что в вооруженных силах КНДР были разногласия из-за подходов Ким Чен Ына к Южной Корее и США.
По данным агентства Yonhap, своих постов лишились начальник обороны Пак Юн Сик, начальник генштаба корейской народной армии Ри Мен Су и директор политбюро Ким Чен Гак.
Помпео встретился с экс-главой разведки КНДР для подготовки саммита
Напомним, на 12 июня в Сингапуре запланирован саммит Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Темой встречи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.
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Трое высших военных чиновников Северной Кореи были уволены со своих должностей на фоне подготовки встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом,...
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