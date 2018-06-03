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Роналду на чемпионате мира будут охранять боец ММА и бывший десантник
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время предстоящего чемпионата мира будет находиться под охраной бойца ММА Гонсало Сальгадо и бывшего десантника Нуно Марекоса, сообщает Mirror. Последний уже обеспечивал охрану 33-летнего португальца во время финала Лиги чемпионов в Киеве.
Сальгадо выиграл семь боев с пятью нокаутами в супертяжелом весе с 2006 по 2011 год. Марекос, являющийся представителем частной охранной фирмы в Португалии, в свободное время подрабатывает тореадором недалеко от Лиссабона, — передает sport-express.ru.
В рамках группового этапа предстоящего чемпионата мира Португалия встретится с Испанией, Марокко и Ираном.
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время предстоящего чемпионата мира будет находиться под охраной бойца ММА Гонсало Сальгадо и бывшего...
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