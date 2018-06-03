Ловись, рыбка: лучшие рыбаки мира собрались в Беларуси

На берегах Заславского гребного канала в Беларуси прошел чемпионат мира по ловле рыбы на фидер – особый вид удочки. Участники обходятся без поплавка и червяков: клев определяют по движению лески, а приманивают рыбу лакомством в специальной кормушке. Кто преуспел, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Команда Беларуси на соревнованиях – фаворит. Улов Игоря Матюшкова едва выдерживают весы. Спортсмен признается: родные берега, конечно, помогли, но не это главное.

«Рыба одинаковая, что своя, что чужая. Подход главное к ней подобрать. Забрасываем в воду и ловим», – рассказал участник чемпионата.

В каждой команде – по пять участников. Результаты суммируют. Финал проходит в два этапа, чтобы на улов не повлияла случайность. Ведь клюет не в каждом месте одинаково. Вытянуть рыбку из пруда спортсменам не только труд помогает. Здесь и везение , и командная игра.

«Наша командная тактика ловить леща. В первый день не у всех получилось. Закидывали приманку ближе. Поэтому в этот раз заброс именно под леща более далекий», – отметил участник из Чехии Олег Першта.

Мелкую рыбу не отпускают. На удочку попадаются в основном лещ, окунь, плотва. Важна каждая: и большая, и малая.

«На 30 граммов мы опередили команду, которая следует за нами. 30 граммов – это маленький окунек», – похвастался тренер команды из Грузии Георгий Пичхая.

Поэтому борьба идет до последней секунды. Случается, что удача приходит с финальным сигналом.

Все спортсмены должны быть в равных условиях. Поэтому для соревнований выбрали Заславский гребной канал. Здесь участники сидят в одну линию, и глубина везде одинаковая.

«Для фидера нужно более широкое пространство между рыбаками. Надо учитывать свободную возможность заброса. Спортсмены не должны мешать друг другу. Это полностью соответствует требованиям международной федерации. А еще здесь много рыбы», – указал президент международной федерации по ловле рыбы в пресной воде Клаудио Маттиоли.

Во время чемпионата ни одна рыба не пострадала. Главное условие – весь улов отпускают обратно в воду. Конечно, после обязательного фото и взвешивания.

Первое место завоевали хозяева чемпионата. На втором – участники из Германии. Бронза у команды Нидерландов.