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Российские авиакомпании теперь могут не пустить на борт воздушных дебоширов
04.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Отныне билет такого лица может быть аннулирован авиакомпанией в одностороннем порядке. Дебошир попадает в черный список на год (решение принимает руководитель компании), авиакомпания должна его уведомить об этом письменно.
Правда, авиакомпания не имеет права отказать в перевозке, если пассажир летит на лечение или сопровождает лиц с ограниченными возможностями к месту лечения, или летит на похороны члена семьи или близкого родственника. Также отказ невозможен, если на маршруте нет альтернативной компании, и если перелет - единственный способ добраться до пункта назначения в России.
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Отныне билет такого лица может быть аннулирован авиакомпанией в одностороннем порядке. Дебошир попадает в черный список на год (решение принимает...
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