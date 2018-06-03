В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российские авиакомпании теперь могут не пустить на борт воздушных дебоширов Отныне билет такого лица может быть аннулирован авиакомпанией в одностороннем порядке. Дебошир попадает в черный список на год (решение принимает...

Отныне билет такого лица может быть аннулирован авиакомпанией в одностороннем порядке. Дебошир попадает в черный список на год (решение принимает руководитель компании), авиакомпания должна его уведомить об этом письменно.Правда, авиакомпания не имеет права отказать в перевозке, если пассажир летит на лечение или сопровождает лиц с ограниченными возможностями к месту лечения, или летит на похороны члена семьи или близкого родственника. Также отказ невозможен, если на маршруте нет альтернативной компании, и если перелет - единственный способ добраться до пункта назначения в России.сообщает, что, например, в "Аэрофлоте" за прошедшие 12 месяцев зарегистрировано 12 дебоширов, грубо нарушавших правила поведения на борту, 10 из них применяли насилие в отношении работника авиакомпании. Заведено семь уголовных дел, по трем из них вынесены обвинительные приговоры.