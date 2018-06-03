В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске с 11 по 17 июня пройдет Неделя белорусской кухни В этом году 77 ресторанов и кафе предложат гостям пять блюд национальной ...

В этом году 77 ресторанов и кафе предложат гостям пять блюд национальнойкухни, приготовленных по единым рецептам и продаваемых по единой цене.Это летний овощной салат с домашним творогом за 3,5 рубля, холодник на кефире с печеным картофелем (2,5 руб.), лапуны с грудинкой и грибным соусом (7 руб.), мачанка с блинами (9 руб.) и березово-медовый напиток (2 руб.).Список заведений, принимающих участие в Неделе белорусской кухни, можно найти на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.