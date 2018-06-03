В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Последней фотографии» Зака Снайдера не будет? Зак Снайдер более всего известен широкому зрителю своими фильмами о Супермене – «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и...

Зак Снайдер более всего известен широкому зрителю своими фильмами о Супермене – «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости». Последний фильм он не закончил из-за самоубийства дочери и вышел из проекта.Другие известные фильмы Снайдера – «300 спартанцев» и «Хранители» – также поставлены по комиксам.Теперь же, после всего пережитого, 52-летний Снайдер решил повернуться лицом к высокой литературе. Он выбрал роман «Источник», в течение 1945 года 26 раз попадавший в список национальных бестселлеров и экранизированный в 1949 году с Гэри Купером в главной роли.«Источник» – отнюдь не легкое чтиво. Но его главный герой – архитектор Говард Рорк – тоже своего рода супергерой. Как и создательница романа, урожденная российская подданная Алиса Розенбаум, в 17 лет заявившая своему профессору философии: «Мои философские взгляды пока не являются частью истории философии. Но они войдут в нее». Приехав в Америку без языка и без гроша в кармане, но с твердым намерением стать знаменитой писательницей, она взяла себе псевдоним Айн Рэнд в честь марки своей печатной машинки «Ремингтон Рэнд» и по 30 часов без еды и питья выстукивала на ней свои бессмертные тексты. А ее случайный брак с Фрэнком О’Коннором растянулся на добрых 50 лет…А вот заявленного прежде военного фильма «Последняя фотография», скорее всего, не будет.