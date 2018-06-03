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В России назвали состав футбольной сборной на домашний чемпионат мира

04.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Это три голкипера: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит");

семь защитников: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Илья Кутепов ("Спартак"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Марио Фернандес, Сергей Игнашевич (оба - ЦСКА);

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10 полузащитников: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все - "Зенит"), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба - "Спартак"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания);

три нападающих: Артем Дзюба ("Зенит"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").

Капитаном сборной назначен Акинфеев.

Россиянам до начала чемпионата мира, который стартует 14 июня, осталось провести еще один контрольный матч – во вторник, 5 июня, в Москве со сборной Турции. Напомним, 30 мая команда России с минимальным счетом 0:1 проиграла товарищеский матч австрийцам.

На ЧМ россияне сыграют в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.


 
Теги: Минск
 
 
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Это три голкипера: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит"); семь защитников: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба -...
 
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