В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России назвали состав футбольной сборной на домашний чемпионат мира Это три голкипера: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит"); семь защитников: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба -...

Это три голкипера: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит");семь защитников: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Илья Кутепов ("Спартак"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Марио Фернандес, Сергей Игнашевич (оба - ЦСКА);10 полузащитников: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все - "Зенит"), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба - "Спартак"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания);три нападающих: Артем Дзюба ("Зенит"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").Капитаном сборной назначен Акинфеев.Россиянам до начала чемпионата мира, который стартует 14 июня, осталось провести еще один контрольный матч – во вторник, 5 июня, в Москве со сборной Турции. Напомним, 30 мая команда России с минимальным счетом 0:1 проиграла товарищеский матч австрийцам.На ЧМ россияне сыграют в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.