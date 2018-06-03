В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Канаде 17-летний подросток ночью посадил неисправный самолет на шоссе По данным полиции, на борту небольшого самолета был только пилот. Судно вылетело поздно вечером из аэропорта города Ошава, и вскоре после этого юный пилот...

По данным полиции, на борту небольшого самолета был только пилот. Судно вылетело поздно вечером из аэропорта города Ошава, и вскоре после этого юный пилот сообщил диспетчеру о проблемах с двигателем.В итоге подросток сумел посадить самолет на скоростном шоссе недалеко от города Сандерленд в 85 км от Торонто, пишет ТАСС.В результате инцидента никто не пострадал, самолет также не получил повреждений.