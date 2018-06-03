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В Канаде 17-летний подросток ночью посадил неисправный самолет на шоссе
04.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
По данным полиции, на борту небольшого самолета был только пилот. Судно вылетело поздно вечером из аэропорта города Ошава, и вскоре после этого юный пилот сообщил диспетчеру о проблемах с двигателем.
В итоге подросток сумел посадить самолет на скоростном шоссе недалеко от города Сандерленд в 85 км от Торонто, пишет ТАСС.
В результате инцидента никто не пострадал, самолет также не получил повреждений.
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По данным полиции, на борту небольшого самолета был только пилот. Судно вылетело поздно вечером из аэропорта города Ошава, и вскоре после этого юный пилот...
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