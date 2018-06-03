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Процессия Божьего тела, бронза белорусской гимнастки и фестиваль культур. Главное за воскресенье

04.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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ГЛАВНОЕ

Сегодня центр Минска стал местом паломничества тысячи верующих: здесь прошел праздник Божьего тела. Он выпадает на первый четверг после Святой Троицы. В этом году празднования перенеслись на воскресенье, чтобы больше верующих смогли принять в них участие. В процессии участвовал Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Подробнее – в нашем фоторепортаже.



В воскресенье нас порадовала белорусская гимнастка Екатерина Галкина. Она выиграла в испанской Гвадалахаре бронзу чемпионата Европы по художественной гимнастике в многоборье. Подробнее о ее результате – здесь.



Третий день XII Республиканского фестиваля национальных культур прошел на Августовском канале. На этот раз в центре внимания были мероприятия и развлечения на открытом воздухе. Пока на сценической площадке шел концерт, на берегу встречали гостей национальные подворья, вовлекая всех желающих в хороводы, «ручейки» и веселые игры. А если пропустили – узнайте, как это было.

Подготовлен проект указа, стимулирующего продажи электромобилей в Беларуси. Об этом рассказал заместитель Премьер-министра Владимир Семашко. По его словам, планируется произвести и реализовать 40-70 тысяч таких автомобилей.



СПОРТ

Еще одна яркая новость из мира спорта за воскресенье – уход главного тренера борисовского футбольного клуба БАТЭ Олега Дулуба. Он отправлен в отставку после отрицательных результатов борисовчан в последних матчах.

В Белграде завершился второй соревновательный день первого этапа Кубка мира по гребле академической. Белоруска Елена Фурман выиграла золото. Подробнее об успехе нашей соотечественницы – здесь.



Последняя новость этой рубрики оказалась очень печальной. 2 июня на 77-м году ушел из жизни заслуженный тренер Беларуси Виктор Иванович Белевич. За свою карьеру он успел открыть немало выдающихся баскетбольных имен. В их числе и две олимпийские чемпионки: Ирина Сумникова и Елена Швайбович.

ОБЩЕСТВО

Во Всемирный день велосипеда в столице прошел интересный велопробег, который совмещает в себе отдых и презентацию уникального для города маршрута "Зеленое велокольцо". В нем участвовали почти две сотни минчан. Наш корреспондент подготовила подробный репортаж об этом событии.



Тем временем в Бресте прошло интерактивное шоу «В тридевятом царстве в Берестейском государстве». Площадка у археологического музея "Берестье" – филиала Брестского областного краеведческого музея – превратилась в небольшое селение XVII века. Исторический праздник приурочили ко Дню защиты детей, хотя программа была рассчитана и на взрослую аудиторию. 

Не скучали и в других местах Брестской области. В Березовском и Ивановском районах прошел фестиваль "Мотольская регата". В нем приняли участие туристы-водники из разных регионов Беларуси, а также из России.

Подведены итоги республиканского конкурса работ творческой молодежи "Золотое перо "Белой Руси" - 2018". В финальном республиканском этапе конкурса участвовало 99 работ, ставших лучшими на районных и областных этапах.

В МИРЕ

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Три члена экипажа МКС вернулись на Землю. Спускаемая капсула корабля "Союз МС-07" приземлилась в степи в Казахстане, возле города Жезказган. Космонавт из России Антон Шкаплеров, оказавшись на Земле, первым делом попробовал свежую черешню.

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В Тунисе при кораблекрушении погибли 37 нелегальных мигрантов. Удалось спасти 68 человек.

В Киргизии в ДТП погибла миссис мира - 2018. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. У погибшей остались трое детей.



ПРОИСШЕСТВИЯ

В Минском районе упал летательный аппарат. Во время полета на паратрайке, предположительно, оборвалась стропа и аппарат упал. Мужчина получил травму плеча.



В двух поселках Гродненской области 10-летние мальчики получили ожоги при похожих условиях – когда сжигали мусор около дома. У одного из них ожоги 1-2-й степени 21% тела.

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В Белыничском районе машина насмерть сбила женщину и уехала с места аварии. ГАИ разыскивает очевидцев аварии и просит всех, кто знает какую-либо информацию, сообщить в оперативно-дежурную службу Белыничского РОВД.



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Теги: Новости, Последние новости
 
 
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ГЛАВНОЕ Сегодня центр Минска стал местом паломничества тысячи верующих: здесь прошел праздник Божьего тела. Он выпадает на первый четверг после Святой...
 
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