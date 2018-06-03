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Процессия Божьего тела, бронза белорусской гимнастки и фестиваль культур. Главное за воскресенье
04.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
ГЛАВНОЕ
Сегодня центр Минска стал местом паломничества тысячи верующих: здесь прошел праздник Божьего тела. Он выпадает на первый четверг после Святой Троицы. В этом году празднования перенеслись на воскресенье, чтобы больше верующих смогли принять в них участие. В процессии участвовал Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Подробнее –
В воскресенье нас порадовала белорусская гимнастка Екатерина Галкина. Она выиграла в испанской Гвадалахаре бронзу чемпионата Европы по художественной гимнастике в многоборье. Подробнее о ее результате –
Третий день XII Республиканского фестиваля национальных культур прошел на Августовском канале. На этот раз в центре внимания были мероприятия и развлечения на открытом воздухе. Пока на сценической площадке шел концерт, на берегу встречали гостей национальные подворья, вовлекая всех желающих в хороводы, «ручейки» и веселые игры. А если пропустили – узнайте,
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ГЛАВНОЕ Сегодня центр Минска стал местом паломничества тысячи верующих: здесь прошел праздник Божьего тела. Он выпадает на первый четверг после Святой...
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