В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые опровергли пользу яичницы на завтрак Ученые считают вредной яичницу с беконом или колбасой по утрам. Если так питаться регулярно, то увеличится риск появления излишнего веса и серьезных проблем в...

Ученые считают вредной яичницу с беконом или колбасой по утрам. Если так питаться регулярно, то увеличится риск появления излишнего веса и серьезных проблем в организме, считают они.Шведские исследователи выяснили, что даже небольшое количество жареного мяса, потребляемого каждый день, существенно повышает риск развития рака поджелудочной железы.Тем, для кого важно завтракать белком, ученые советуют есть вареные куриные яйца или куриную грудку, не увлекаясь традиционной яичницей с беконом или колбасой.