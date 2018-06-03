В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 100 лет назад была национализирована Третьяковская галерея Декрет подписали Председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) и Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Влад. Бонч-Бруевич. Так с 3...

Декрет подписали Председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) и Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Влад. Бонч-Бруевич.Так с 3 июня 1918 года началась история советских общегосударственных художественных музеев, в которой были как славные, так и грустные страницы, когда часть наследия страны была за копейки распродана за границу, а на полученные деньги куплено оружие и хлеб.Важно подчеркнуть, что национализация Третьяковской галереи не была реквизицией, ведь галерея давно находилась в городской собственности.31 августа 1892 года Павел Михайлович Третьяков обратился Московскую городскую думу с заявлением о передаче своей коллекции картин в дар Москве. В заявлении он писал: «…желая способствовать устройству в дорогом для меня городе полезных учреждений, содействовать процветанию искусств в России, вместе с тем сохранить на вечное время собранную мною коллекцию, ныне же приношу в дар Московской городской Думе всю мою картинную галерею со всеми художественными произведениями…».Еще раньше, начиная с 1881 года, Московская городская художественная галерея Павла и Сергея Третьяковых была открыта для бесплатного посещения москвичами и гостями столицы. Свою знаменитую коллекцию братья собирали с 1856 года.