ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

100 лет назад была национализирована Третьяковская галерея

04.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A

Декрет подписали Председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) и Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Влад. Бонч-Бруевич.



Так с 3 июня 1918 года началась история советских общегосударственных художественных музеев, в которой были как славные, так и грустные страницы, когда часть наследия страны была за копейки распродана за границу, а на полученные деньги куплено оружие и хлеб.

Важно подчеркнуть, что национализация Третьяковской галереи не была реквизицией, ведь галерея давно находилась в городской собственности.

31 августа 1892 года Павел Михайлович Третьяков обратился Московскую городскую думу с заявлением о передаче своей коллекции картин в дар Москве.  В заявлении он писал: «…желая способствовать устройству в дорогом для меня городе полезных учреждений, содействовать процветанию искусств в России, вместе с тем сохранить на вечное время собранную мною коллекцию, ныне же приношу в дар Московской городской Думе всю мою картинную галерею со всеми художественными произведениями…».

Еще раньше, начиная с 1881 года, Московская городская художественная галерея Павла и Сергея Третьяковых была открыта для бесплатного посещения москвичами и гостями столицы. Свою знаменитую коллекцию братья собирали с 1856 года. 


 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Декрет подписали Председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) и Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Влад. Бонч-Бруевич. Так с 3...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске с 11 по 17 июня пройдет Неделя белорусской кухни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Инфа-Курьер

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика