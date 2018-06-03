В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Семашко: подготовлен проект указа, стимулирующего продажи электромобилей Владимир Семашко рассказал об увиденном на выставке Белорусского промышленного форума. Особое внимание он обратил на быстрое развитие в Беларуси...

Владимир Семашко рассказал об увиденном на выставке Белорусского промышленного форума. Особое внимание он обратил на быстрое развитие в Беларуси электротранспорта, как электробусов, так и легковых машин. По его словам, планируется произвести и реализовать 40-70 тысяч таких автомобилей.Как отметил Владимир Семашко, подготовлен проект указа, который предусматривает меры для повышения продаж электромобилей.Как известно, в следующем году собираются запустить первый блок БелАЭС, второй блок должен заработать к концу 2020 года. В связи с этим наша страна уже отказалась от импорта электроэнергии.