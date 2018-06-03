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Семашко: подготовлен проект указа, стимулирующего продажи электромобилей

04.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Владимир Семашко рассказал об увиденном на выставке Белорусского промышленного форума. Особое внимание он обратил на быстрое развитие в Беларуси электротранспорта, как электробусов, так и легковых машин. По его словам, планируется произвести и реализовать 40-70 тысяч таких автомобилей.

Как отметил Владимир Семашко, подготовлен проект указа, который предусматривает меры для повышения продаж электромобилей. 

Как известно, в следующем году собираются запустить первый блок БелАЭС, второй блок должен заработать к концу 2020 года. В связи с этим наша страна уже отказалась от импорта электроэнергии.

 
 
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  Владимир Семашко рассказал об увиденном на выставке Белорусского промышленного форума. Особое внимание он обратил на быстрое развитие в Беларуси...
 
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