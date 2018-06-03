AP Photo / Ladyrene Perez

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рауль Кастро решил изменить Конституцию Кубы AP Photo / Ladyrene Perez По словам Мигеля Диаса-Канеля, реформы учтут принципы гуманистической и социальной справедливости. Изменения затронут экономическую и...

По словам Мигеля Диаса-Канеля, реформы учтут принципы гуманистической и социальной справедливости. Изменения затронут экономическую и социальную части основного закона, но не его политическую сторону. Всего 33 депутата включены в состав комиссии.Существующая конституция Кубы была принята еще в 1976 году, после чего в нее несколько раз вносились корректировки, но социалистический путь развития страны до сих пор считается верным, как не подвергается сомнению и руководящая роль Коммунистической партии.