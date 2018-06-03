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В США в Книгу рекордов Гиннесса попали с помощью туалетной бумаги
04.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Сотрудник одного из магазинов в американском штате Висконсин построил огромную пирамиду из туалетной бумаги. Высота строения составила 4,26 метров.
На сооружение башни было потрачено около 25 тысяч рулонов туалетной бумаги. В работе по построению пирамиды участвовали 14 работников на протяжении десяти часов.
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Сотрудник одного из магазинов в американском штате Висконсин построил огромную пирамиду из туалетной бумаги. Высота строения составила 4,26 метров. На...
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