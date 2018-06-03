В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В двух деревнях Гродненской области дети пострадали при сжигании мусора Оба пожара произошли в позднее время суток в субботу, 2 июня. В деревне Красновцы Лидского района школьник 2008 года рождения был доставлен в больницу с...

Оба пожара произошли в позднее время суток в субботу, 2 июня. В деревне Красновцы Лидского района школьник 2008 года рождения был доставлен в больницу с ожогами 1-2-й степени (21% тела). Мальчик получил их, неосторожно обращаясь с огнем во время сжигания мусора возле дома.При подобных обстоятельствах пострадал его сверстник, но уже в деревне Селец Новогрудского района. Ребенок получил ожоги 1-2-й степени (2% тела).По обоим фактам ведется проверка.