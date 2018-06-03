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В двух деревнях Гродненской области дети пострадали при сжигании мусора
04.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Оба пожара произошли в позднее время суток в субботу, 2 июня. В деревне Красновцы Лидского района школьник 2008 года рождения был доставлен в больницу с ожогами 1-2-й степени (21% тела). Мальчик получил их, неосторожно обращаясь с огнем во время сжигания мусора возле дома.
При подобных обстоятельствах пострадал его сверстник, но уже в деревне Селец Новогрудского района. Ребенок получил ожоги 1-2-й степени (2% тела).
По обоим фактам ведется проверка.
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Оба пожара произошли в позднее время суток в субботу, 2 июня. В деревне Красновцы Лидского района школьник 2008 года рождения был доставлен в больницу с...
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