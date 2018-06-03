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Белоруска выиграла бронзу чемпионата Европы по художественной гимнастике
04.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Фото: Belarus Gymnastics-Association
В четырех видах упражнений белоруска набрала 77,625 балла. Первое и второе места заняли сестры-близнецы из России Арина Аверина (79,250) и Дина Аверина (77,750).
В юниорских соревнованиях в Испании одну медаль — серебро — завоевала Анна Каменщикова в упражнениях с булавами (16,725). Первое место заняла россиянка Дарья Трубникова (17,350), бронза досталась израильтянке Валерии Сотсковой (16,450).
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Фото: Belarus Gymnastics-Association В четырех видах упражнений белоруска набрала 77,625 балла. Первое и второе места заняли сестры-близнецы из России Арина Аверина (79,250) и Дина...
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