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В Минске горела многоэтажка: 12 человек были эвакуированы
04.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
К моменту приезда спасателей из окна кухни двухкомнатной квартиры уже показался огонь. К очагу пожара было трудно подобраться из-за высоты – 11-й этаж. Пламя охватило имущество, стены. Сотрудники МЧС эвакуировали с горящего и более высокого этажей 12 жильцов. В происшествии никто не пострадал.
Причины пожара устанавливаются.
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К моменту приезда спасателей из окна кухни двухкомнатной квартиры уже показался огонь. К очагу пожара было трудно подобраться из-за высоты – 11-й этаж. Пламя...
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