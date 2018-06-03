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В Белыничах разыскивают автомобиль, насмерть сбивший женщину

04.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Инцидент случился в субботу, 2 июня, в 20.07 на подъезде к Белыничам (напротив здания РАПТС). Неизвестная машина, скорее всего, темного цвета ехала в сторону Могилева и наехала на женщину, после чего скрылась с места ДТП. Потерпевшая получила травмы, от которых скончалась.

ГАИ разыскивает очевидцев аварии и просит всех, кто знает какую-либо информацию, сообщить в оперативно-дежурную службу Белыничского РОВД по телефонам: +37529-749-89-65, 80223-25-19-40, либо по линии 102.

 
Теги: Могилев
 
 
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Инцидент случился в субботу, 2 июня, в 20.07 на подъезде к Белыничам (напротив здания РАПТС). Неизвестная машина, скорее всего, темного цвета ехала в сторону...
 
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