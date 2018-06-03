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Полицейский открыл огонь в Берлинском кафедральном соборе
04.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
AFP 2018 / Jan Dorner
Полицейский выстрелил в дебошира в храме в начале пятого и ранил его в ногу. Ранее СМИ писали, что сотрудник правоохранительных органов также был ранен.
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AFP 2018 / Jan Dorner Полицейский выстрелил в дебошира в храме в начале пятого и ранил его в ногу. Ранее СМИ писали, что сотрудник правоохранительных органов также был...
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