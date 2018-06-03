Фоторепортаж: третий день XII Республиканского фестиваля национальных культур прошел на Августовском канале

Для тех, кому по душе спортивный азарт, на Августовском канале были подготовлены эксклюзивные развлечения: болельщики смогли поддержать любимую команду на куриных бегах, а те, кто не побоялся лично принять участие в соревнованиях, ели сосиски на скорость и преодолевали дистанцию в пивном забеге. В праздновании последнего фестивального дня приняли участие и байкеры, которые объявили конкурс на самую красивую даму на мотоцикле и самый громкий выхлоп. Завершились праздничные мероприятия вечерней дискотекой под открытым небом.

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