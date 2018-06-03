AFP 2018 / Fadel Senna

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Тунисе при кораблекрушении погибли 37 нелегальных мигрантов AFP 2018 / Fadel Senna Более того, получилось спасти 68 человек, 60 из которых - тунисцы, а также граждане некоторых других африканских государств. Сведения о...

Более того, получилось спасти 68 человек, 60 из которых - тунисцы, а также граждане некоторых других африканских государств.Сведения о кораблекрушении поступили в субботу около 23 часов. К месту бедствия были оперативно отправлены спасатели. Сейчас еще ведутся поисково-спасательные работы с участием военных и гражданских служб.