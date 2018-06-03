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В Тунисе при кораблекрушении погибли 37 нелегальных мигрантов
04.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
AFP 2018 / Fadel Senna
Более того, получилось спасти 68 человек, 60 из которых - тунисцы, а также граждане некоторых других африканских государств.
Сведения о кораблекрушении поступили в субботу около 23 часов. К месту бедствия были оперативно отправлены спасатели. Сейчас еще ведутся поисково-спасательные работы с участием военных и гражданских служб.
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AFP 2018 / Fadel Senna Более того, получилось спасти 68 человек, 60 из которых - тунисцы, а также граждане некоторых других африканских государств. Сведения о...
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