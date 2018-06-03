Внимание – фотоконкурс!

Только тот, у кого дома есть кошка или кот, понимает, какое это счастье. Для всех любителей кошек “Кобрынскі веснік” объявляет большой фотоконкурс “Моё хвостатое счастье”.
Необходимо в срок с 1 по 10 июня прислать качественную (не менее 1600 х 900 пикселей в формате JPEG) фотографию вашего кота со своим хозяином на адрес
Победитель конкурса определится путём открытого интернет-голосования на нашем сайте
Полное положение о конкурсе читайте здесь:
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса «Моё хвостатое счастье»
- Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок проведения фотоконкурса «Моё хвостатое счастье» (далее – фотоконкурс).
1.2. Организатором фотоконкурса является учреждение редакция районной газеты «Кобрынскi веснiк» и программы радиовещания “Кобрынскае раённае радыё”.
1.3. Лучшие фотографии будут опубликованы в газете «Кобрынскi веснiк».
- Условия проведения фотоконкурса
2.1. На Фотоконкурс могут быть представлены работы, изображающие реально существующих домашних животных (котов, кошек, котят), проживающих со своими хозяевами (авторами фоторабот).
2.2. Участниками фотоконкурса могут быть профессиональные и непрофессиональные фотографы любого возраста, жители Кобрина и Кобринского района.
2.3. От 1 участника принимается 1 работа.
2.4. Фотоработы на конкурс принимаются по электронному адресу
2.5. В целях организации приема работ на фотоконкурс и общественной их оценки обеспечивается функционирование отдельной страницы фотоконкурса на официальном сайте газеты «Кобрынскi веснiк», расположенного в сети Интернет по адресу
2.6 Голосование за лучший конкурсный снимок пройдет с 12 июня по 12 июля 2018 года на официальном сайте
2.7. Организаторы вправе использовать присланные на фотоконкурс фотографии следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ, плакатах, билбордах и иных информационно-рекламных материалах, посвященных фотоконкурсу); демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать фотографии в средствах массовой информации.
- Требования к фотоработам
3.1. Допускается обработка фотографий, направляемых на фотоконкурс с помощью компьютерных программ (графических редакторов) — применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
3.3. Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить фотоработы в хорошем качестве в электронном варианте (файлы с фотографиями должны быть в формате JPEG, размер файла должен позволять использовать его для возможной дальнейшей полиграфической печати фотоработы (не менее 1900 х 800).
3.4. Конкурсная работа должна содержать следующую информацию: название фотографии, информацию об авторе – ФИО, домашний адрес, мобильный телефон, желательно – e-mail.
3.5. Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок, водяных знаков, надписей, дат и т. д.
3.6. На конкурс не принимаются работы, имеющие эротическую составляющую, а также тем или иным образом нарушающие законодательство Республики Беларусь.
- Подведение итогов и награждение
4.1. По итогам голосований будет выбран один победитель, фоторабота которого наберет наибольшее количество голосов.
4.2. Победитель голосования будет награжден памятными подарками и дипломом, а также получит уникальную возможность рассказать историю своего любимца с публикацией фотографии на страницах газеты “Кобрынскі веснік”.