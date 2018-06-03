Внимание – фотоконкурс!

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении фотоконкурса «Моё хвостатое счастье»

Общие положения

1.1.Настоящее положение определяет порядок проведения фотоконкурса «Моё хвостатое счастье» (далее – фотоконкурс).

1.2. Организатором фотоконкурса является учреждение редакция районной газеты «Кобрынскi веснiк» и программы радиовещания “Кобрынскае раённае радыё”.

1.3. Лучшие фотографии будут опубликованы в газете «Кобрынскi веснiк».

Условия проведения фотоконкурса

2.1. На Фотоконкурс могут быть представлены работы, изображающие реально существующих домашних животных (котов, кошек, котят), проживающих со своими хозяевами (авторами фоторабот).

2.2. Участниками фотоконкурса могут быть профессиональные и непрофессиональные фотографы любого возраста, жители Кобрина и Кобринского района.

2.3. От 1 участника принимается 1 работа.

2.4. Фотоработы на конкурс принимаются по электронному адресу konkurs-kvestnik@yandex.by с 1 по 10 июня 2018 года.

2.5. В целях организации приема работ на фотоконкурс и общественной их оценки обеспечивается функционирование отдельной страницы фотоконкурса на официальном сайте газеты «Кобрынскi веснiк», расположенного в сети Интернет по адресу www.vkobrine.by Администрирование сайта и модерация поступающих работ осуществляется редакцией.

2.6 Голосование за лучший конкурсный снимок пройдет с 12 июня по 12 июля 2018 года на официальном сайте www.vkobrine.by газеты «Кобрынскi веснiк» в сети Интернет, а также в соцсети «Вконтакте”.

2.7. Организаторы вправе использовать присланные на фотоконкурс фотографии следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ, плакатах, билбордах и иных информационно-рекламных материалах, посвященных фотоконкурсу); демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать фотографии в средствах массовой информации.

Требования к фотоработам

3.1. Допускается обработка фотографий, направляемых на фотоконкурс с помощью компьютерных программ (графических редакторов) — применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.

3.3. Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить фотоработы в хорошем качестве в электронном варианте (файлы с фотографиями должны быть в формате JPEG, размер файла должен позволять использовать его для возможной дальнейшей полиграфической печати фотоработы (не менее 1900 х 800).

3.4. Конкурсная работа должна содержать следующую информацию: название фотографии, информацию об авторе – ФИО, домашний адрес, мобильный телефон, желательно – e-mail.

3.5. Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок, водяных знаков, надписей, дат и т. д.

3.6. На конкурс не принимаются работы, имеющие эротическую составляющую, а также тем или иным образом нарушающие законодательство Республики Беларусь.

Подведение итогов и награждение

4.1. По итогам голосований будет выбран один победитель, фоторабота которого наберет наибольшее количество голосов.

4.2. Победитель голосования будет награжден памятными подарками и дипломом, а также получит уникальную возможность рассказать историю своего любимца с публикацией фотографии на страницах газеты “Кобрынскі веснік”.