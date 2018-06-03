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В Минске с 11 по 17 июня пройдет Неделя белорусской кухни
04.06.2018 08:05 — Разное | Аргументы и факты
В рамках Недели заведения предложат гостям 5 блюд национальной кухни:
Блюда будут приготовлены по единым рецептурам и, независимо от типа и класса объекта общественного питания, реализовываться по одинаковым ценам, сообщили в Государственном учреждении «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома». Перечень кафе и ресторанов, которые примут участие в Неделе, можно найти
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Участие в Неделе белорусской кухни примут 77 объектов общественного питания.
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