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В Минске с 11 по 17 июня пройдет Неделя белорусской кухни

04.06.2018 08:05 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске с 11 по 17 июня пройдет Неделя белорусской кухни
Фото из открытых источников

В рамках Недели заведения предложат гостям 5 блюд национальной кухни:

  • летний овощной салат с домашним творогом 220/5 – 3 руб. 50 коп.;
  • холодник на кефире с печеным картофелем 250/140/2 – 2 руб. 50 коп.;
  • лапуны с грудинкой и грибным соусом 150/50/60/10/7 – 7 руб. 00 коп.;
  • мачанка с блинами 170/150/180/20/1 – 9 руб. 00 коп.;
  • березово-медовый напиток 240/2/15 – 2 руб. 00 коп. 

Блюда будут приготовлены по единым рецептурам и, независимо от типа и класса объекта общественного питания, реализовываться по одинаковым ценам, сообщили в Государственном учреждении «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома». Перечень кафе и ресторанов, которые примут участие в Неделе, можно найти здесь

В Минске с 11 по 17 июня пройдет Неделя белорусской кухни
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Участие в Неделе белорусской кухни примут 77 объектов общественного питания.
 
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