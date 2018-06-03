В Минске с 11 по 17 июня пройдет Неделя белорусской кухни

В рамках Недели заведения предложат гостям 5 блюд национальной кухни:

летний овощной салат с домашним творогом 220/5 – 3 руб. 50 коп.;

холодник на кефире с печеным картофелем 250/140/2 – 2 руб. 50 коп.;

лапуны с грудинкой и грибным соусом 150/50/60/10/7 – 7 руб. 00 коп.;

мачанка с блинами 170/150/180/20/1 – 9 руб. 00 коп.;

березово-медовый напиток 240/2/15 – 2 руб. 00 коп.

Блюда будут приготовлены по единым рецептурам и, независимо от типа и класса объекта общественного питания, реализовываться по одинаковым ценам, сообщили в Государственном учреждении «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома». Перечень кафе и ресторанов, которые примут участие в Неделе, можно найти здесь .

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